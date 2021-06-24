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Ермак и Нуланд обсудили визит Зеленского в США

24 июня 2021 11:14

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Заместитель госсекретаря также озвучила ожидания от украинской власти в вопросе некоторых реформ

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. Они обсудили будущий визит украинского лидера в США, а также ситуацию с урегулированием на Донбассе.

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Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Они проговорили детали визита Зеленского в Вашингтон по приглашению президента США Джо Байдена.

В свою очередь Нуланд заявила, что США продолжают полностью поддерживать Украину в противостоянии с Россией, а также в вопросах мирного урегулирования конфликта на Донбассе в рамках Минских соглашений.

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Ермак рассказал американскому дипломату, как проходят в Украине реформы, которые должны сделать нашу страну еще более прозрачной и конкурентоспособной, рассказал о шагах по реализации европейских и евроатлантических стремлений нашего государства.

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Нуланд в ответ отметила важность продолжения начатых реформ для укрепления Украины, в частности реформы в сфере корпоративного управления и борьбы с коррупцией, и пообещала, что США поддержат этот процесс.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Виктория Нуланд назвала условие присоединения США к урегулированию на Донбассе. Она считает, что на сегодняшний день Минские соглашения – это единственный документ по Донбассу и Америка может помочь Украине.

Смотрите также в нашем сюжете, как Зеленский встречался с президентом Грузии Саломе Зурабишвили:

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