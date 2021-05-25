Українська
$ 27,43
33,49
  1. Новости политики

Впервые в истории Украины. Народного депутата будут судить за "кнопкодавство"

25 мая, 14:29

Денис Беспалов Денис Беспалов

Прокуратура передала в суд дело нардепа, который голосовал за своих коллег в Раде

Нардепа призовут к ответу за "кнопкодавство"

Нардепа призовут к ответу за "кнопкодавство"

Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины IХ созыва по факту умышленного голосования вместо другого народного депутата (ст. 364-2 УК Украины).

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Расследованием установлено, что народный избранник в феврале 2020 во время рассмотрения поправок к законопроекту "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" на пленарном заседании Верховной Рады Украины неоднократно голосовал вместо коллеги", – говорится в сообщении.

Читайте также: Уже отключили пустые места в зале: Рада взялась за "кнопкодавство"

Как отмечается, досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось Главным следственным управлением ГБР.

В тренде
"У нашего главного есть идеи": как Медведчук получил трубопровод (записи)
В тренде
Зарегистрировать рождение или брак станет проще: Зеленский подписал важный закон
Владимир Зеленский подписывает документ
В тренде
У Зеленского обвинили Беларусь в международном терроризме
Подоляк просит жесткого наказания для Лукашенко. Коллаж "Сегодня"
Реклама

В Офисе генпрокурора не назвали имени парламентария, однако речь идет, судя по всему, о внефракционном депутате Владиславе Поляке. Как сообщали новости "Сегодня", именно его поймали на "кнопкодавстве" 21 февраля 2020 года, когда он активно "кнопкодавил" за поправки к проекту закона об обращении земель сельскохозяйственного назначения.

Нардепа уличили в копнодавстве. Источник: ЧЕСНО
Владислав Поляк. Фото: facebook.com/poliakvladislav

Напомним, в 2019 году Верховная Рада ввела уголовную ответственность для депутатов за "кнопкодавство". Нарушителю грозит не только уголовное дело, но и немалый штраф.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Будет силовой блок из беркутовцев: изгнанный из
Будет силовой блок из беркутовцев: изгнанный из "Слуги народа" Шевченко удивил планамиВласть
Украина закроет авиасообщение с Беларусью – Зеленский дал поручение
Украина закроет авиасообщение с Беларусью – Зеленский дал поручениеВласть
Нардеп Яценко нагло проигнорировал гимн Украины (видео)
Нардеп Яценко нагло проигнорировал гимн Украины (видео)Власть
"Друга Лукашенко" Евгения Шевченко исключили из "Слуги народа"Власть
"Покупать и продавать землю могут только украинцы": Зеленский подписал закон (обновлено)Экономика
Протасевича взяли как в кино – Лукашенко вдохновился сценариями израильского сериала и фильма Netflix
Протасевича взяли как в кино – Лукашенко вдохновился сценариями израильского сериала и фильма NetflixВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять