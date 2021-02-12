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"Накнопкодавил" на уголовное дело: нардепу сообщили о подозрении

12 февраля, 09:43

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Депутата вызвали для вручения подозрения, но он не явился. Офис генпрокурора отправил ему "письма счастья"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что одному из народных депутатов объявлено о подозрении за "кнопкодавство" в Верховной Раде. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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По ее словам, это первый случай в Украине привлечения к уголовной ответственности по ст. 364-2 за не персональное голосование.

"Нардеп при рассмотрении поправок к законопроекту об обращении земель сельскохозяйственного назначения неоднократно совершал неличное голосования с использованием персональной карточки коллеги", – сообщила Венедиктова.

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Нардеп был вызван в Офис генпрокурора на 11 февраля для вручения подозрения, однако не явился. В результате письменное уведомление о подозрении было направлено в Аппарат парламента, по месту жительства нардепа и на электронную почту.

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Генпрокурор не назвала имени подозреваемого, однако речь идет, судя по всему, о внефракционном депутате Владиславе Поляке. Как сообщали новости "Сегодня", именно его поймали на "кнопкодавстве" 21 февраля 2020 года, когда он активно "кнопкодавил" за поправки к проекту закона об обращении земель сельскохозяйственного назначения.

Владислав Поляк. Фото: facebook.com/poliakvladislav

Напомним, в 2019 году Верховная Рада ввела уголовную ответственность для депутатов за "кнопкодавство". Нарушителю грозит не только уголовное дело, но и немалый штраф.

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депутаты нардеп кнопкодавство подозрение Ирина Венедиктова

Источник: Сегодня

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