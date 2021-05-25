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Вперше в історії України. Народного депутата судитимуть за "кнопкодавство"

25 травня, 14:29

Денис Беспалов Денис Беспалов

Прокуратура передала до суду справу нардепа, який голосував за своїх колег в Раді

Офіс генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України IХ скликання за фактом умисного голосування замість іншого народного депутата (Ст. 364-2 КК України).

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Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Розслідуванням встановлено, що народний обранець у лютому 2020 року під час розгляду поправок до законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" на пленарному засіданні Верховної Ради України неодноразово голосував замість колеги", – йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснювалося Головним слідчим управлінням ДБР.

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В Офісі генпрокурора не назвали імені парламентарія, проте мова йде, судячи з усього, про позафракційного депутата Владислава Поляка. Як повідомляли новини "Сьогодні", саме його зловили на "кнопкодавстві" 21 лютого 2020 року, коли він активно "кнопкодавив" за поправки до проєкту закону про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Владислав Поляк. Фото: facebook.com/poliakvladislav

Нагадаємо, в 2019 році Верховна Рада ввела кримінальну відповідальність для депутатів за "кнопкодавство". Порушнику загрожує не тільки кримінальна справа, а й чималий штраф.

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