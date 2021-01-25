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Уже отключили пустые места в зале: Рада взялась за "кнопкодавство"

25 января, 11:43

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сейчас прорабатывается механизм, который заставит депутатов голосовать только со своего места

Верховная Рада усилила борьбу с "кнопкодавством" – уже отключены пустующие места в сессионном зале, а также будут установлены дополнительные камеры. Об этом сообщил на заседании Согласительного совета с лидерами фракций и депутатских групп спикер парламента Дмитрий Разумков.

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Он отметил, что "кнопкодавство" как явление практически удалось искоренить в парламенте, остались единичные случаи и им объявили "войну".

"Все свободные места, которыми кто-то часто пытался пользоваться, отключены в зале ВР. На сегодняшний день прорабатывается механизм, который позволит голосовать народному депутату исключительно со своего места. А после того, как будет запущена новая система "Рада" – это фактически на 100% снимет возможность "кнопкодавства", – сказал Разумков.

По его словам, также будут установлены дополнительные камеры в сессионном зале. Это позволит правоохранителям быстро реагировать на то, "кто был в зале, кто за кого проголосовал, с какого места".

Также Рада планирует внести изменения в Регламент относительно дисциплинарного наказания для "кнопкодавов": не по Уголовному кодексу, а в пределах компетенции Верховной Рады. Парламент может не допускать депутатов к участию в пленарных заседаниях, следовательно, они не получат зарплату за пропуски.

Как сообщали новости "Сегодня", год назад Верховная Рада ввела уголовную ответственность для депутатов за "кнопкодавство". Нарушителю грозит не только уголовное дело, но и немалый штраф.

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Верховная Рада депутаты кнопкодавы кнопкодавство Дмитрий Разумков

Источник: Сегодня

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