В "Слуге народа" не будут "отмазывать" депутата Юрченко от суда

Спикер Рады выступил за максимальное наказание для нардепа, если его вину докажут

В партии "Слуга народа" не собираются отстаивать перед законом арестованного по подозрению в коррупции народного депутата Александра Юрченко.

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Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил 22 сентября спикер Верховной Рады и член партии Дмитрий Разумков.

"Покрывать и выгораживать не будем – ни я, ни кто-либо еще в парламенте. Моя личная позиция: если человек украл – он должен понести наказание согласно действующему законодательству максимально, насколько это возможно. Тем более, депутат", – сказал Разумков.

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Глава парламента напомнил, что окончательное решение насчет вины народного избранника остается за судом.

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На данный момент Юрченко поместили поместили под арест с возможностью внесения залога в 3 млн гривен.

Напомним, что, по данным следствия, нардеп требовал у детектива НАБУ под прикрытием 13 тыс. долларов за внесение предложений к законопроекту о переработке твердых бытовых отходов, а также 200 тыс. долларов – для подкупа членов профильного комитета Рады. Ему инкриминируют три статьи (368, 369, 27 статьи ч. 4), максимальное наказание по которым предусматривает до 12 лет за решеткой.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Юрченко обязательно сядет в тюрьму. Глава государства жестко "прошелся" по депутату.

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