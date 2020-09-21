Подозреваемый в вымогательстве нардеп Юрченко арестован

Депутат с первого раза не пришел в суд из-за якобы подозрения на коронавирус

Народному депутату Александру Юрченко, который на днях не явился на судебное заседание, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения. Его арестовали на 2 месяца с возможностью внесения залога в 3 млн гривен.

Реклама

Как известно, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры настаивали на аресте Юрченко с альтернативой залога в 6,4 миллиона гривен.

Отметим, что в зал заседаний журналистов опять не пустили, представители СМИ наблюдали за происходящим через экран телевизора в соседнем помещении суда.

Юрченко подозревают в вымогательстве 200 тысяч долларов. Это деньги, которые он якобы должен был получить за решение вопросов и внесения поправок в законопроект "Об управлении отходами".

Ему инкриминируют три статьи (368, 369, 27 статьи ч. 4), максимальное наказание по этим статьям предусматривает до 12 лет за решеткой.

Реклама

Юрченко что-либо комментировать журналистам отказался. Однако на суде высказался, что все это провокация, и цена борьбы за справедливость.

Почему речь шла о взятке 200 тысяч долларов, прокуроры объяснили, что якобы, по словам Юрченко, в этой "схеме" должно участвовать не менее десяти депутатов из комитета.

В конце августа, по словам прокурора, неофициальный помощник Юрченко – Иван Фищенко – должен был получить 50 тысяч долларов от агента НАБУ, которые должны стать вторым "траншем", но произошел "слив" информации о спецоперации.

Во время обысков у Фищенко были изъяты носители с аккаунтами Юрченко, где есть подтверждение переписок об этой сделке.

Прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры Андрей Перов заявил, что когда Юрченко вручали подозрение, то в стоявшем возле дома родителей нардепа в Броварском районе Киевской области автомобиле Lexus LX 470 детективы НАБУ обнаружили на пассажирском сиденье пистолет.

В тренде Словакия назвала транзит газа через Украину гарантией безопасности Европы

Реклама

На суде Юрченко подтвердил, что имеет разрешение на травматическое оружие. Однако Перов уточнил, что сведений по получению огнестрельного оружия в разрешительной системе за Юрченко нет.

Юрченко заявил, что никаких денег не брал, и напомнил, что у него есть пожилые родители-инвалиды и малолетние дети, и пообещал не скрываться от следствия. Кроме того, по его словам, он должен принимать участие в законодательной деятельности Верховной Рады.

Напомним, Юрченко все еще имеет статус нардепа и прокуратура считала, что есть риск совершения других преступлений. Поэтому и просили арест с альтернативой залога в 6,4 млн гривен.

В свою очередь, адвокаты подсудимого заявили, что оперативник якобы неоднократно побуждал Юрченко к тому, чтобы взяться решать эти вопросы, и действия правоохранителей называют "провокацией" и "преступлением".

Также адвокаты отметили, 13 тысяч долларов, которые были видны на оперативном видео – не деньги, а бумажки.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", НАБУ разоблачило целую коррупционную схему преступной группировки с помощью тайного агента, в которой оказался замешан и народный депутат. Юрченко потребовал от подставного "инвестора" взятку в сумме 13 тыс. долл. за внесение предложений к законопроекту и в дальнейшем 200 тыс. долл. для подкупа народных депутатов-членов комитета. Первую часть взятки депутату передавали через его помощника, которого уже арестовали.

17 сентября Юрченко сообщили о подозрении. Ему вменяют получение неправомерной выгоды в крупном размере, а также подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, совершенному повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 368, ч.4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины).

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Юрченко обязательно сядет в тюрьму. Глава государства жестко "прошелся" по депутату.

Видео: НАБУ

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама