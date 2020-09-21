Подозреваемый в вымогательстве нардеп Юрченко арестован

Народному депутату Александру Юрченко, который на днях не явился на судебное заседание, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения. Его арестовали на 2 месяца с возможностью внесения залога в 3 млн гривен.
Как известно, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры настаивали на аресте Юрченко с альтернативой залога в 6,4 миллиона гривен.
Отметим, что в зал заседаний журналистов опять не пустили, представители СМИ наблюдали за происходящим через экран телевизора в соседнем помещении суда.
Юрченко подозревают в вымогательстве 200 тысяч долларов. Это деньги, которые он якобы должен был получить за решение вопросов и внесения поправок в законопроект "Об управлении отходами".
Ему инкриминируют три статьи (368, 369, 27 статьи ч. 4), максимальное наказание по этим статьям предусматривает до 12 лет за решеткой.
Юрченко что-либо комментировать журналистам отказался. Однако на суде высказался, что все это провокация, и цена борьбы за справедливость.
Почему речь шла о взятке 200 тысяч долларов, прокуроры объяснили, что якобы, по словам Юрченко, в этой "схеме" должно участвовать не менее десяти депутатов из комитета.
В конце августа, по словам прокурора, неофициальный помощник Юрченко – Иван Фищенко – должен был получить 50 тысяч долларов от агента НАБУ, которые должны стать вторым "траншем", но произошел "слив" информации о спецоперации.
Во время обысков у Фищенко были изъяты носители с аккаунтами Юрченко, где есть подтверждение переписок об этой сделке.
Прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры Андрей Перов заявил, что когда Юрченко вручали подозрение, то в стоявшем возле дома родителей нардепа в Броварском районе Киевской области автомобиле Lexus LX 470 детективы НАБУ обнаружили на пассажирском сиденье пистолет.
На суде Юрченко подтвердил, что имеет разрешение на травматическое оружие. Однако Перов уточнил, что сведений по получению огнестрельного оружия в разрешительной системе за Юрченко нет.
Юрченко заявил, что никаких денег не брал, и напомнил, что у него есть пожилые родители-инвалиды и малолетние дети, и пообещал не скрываться от следствия. Кроме того, по его словам, он должен принимать участие в законодательной деятельности Верховной Рады.
Напомним, Юрченко все еще имеет статус нардепа и прокуратура считала, что есть риск совершения других преступлений. Поэтому и просили арест с альтернативой залога в 6,4 млн гривен.
В свою очередь, адвокаты подсудимого заявили, что оперативник якобы неоднократно побуждал Юрченко к тому, чтобы взяться решать эти вопросы, и действия правоохранителей называют "провокацией" и "преступлением".
Также адвокаты отметили, 13 тысяч долларов, которые были видны на оперативном видео – не деньги, а бумажки.
Как сообщали новости "Сегодня", НАБУ разоблачило целую коррупционную схему преступной группировки с помощью тайного агента, в которой оказался замешан и народный депутат. Юрченко потребовал от подставного "инвестора" взятку в сумме 13 тыс. долл. за внесение предложений к законопроекту и в дальнейшем 200 тыс. долл. для подкупа народных депутатов-членов комитета. Первую часть взятки депутату передавали через его помощника, которого уже арестовали.
17 сентября Юрченко сообщили о подозрении. Ему вменяют получение неправомерной выгоды в крупном размере, а также подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, совершенному повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 368, ч.4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины).
В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Юрченко обязательно сядет в тюрьму. Глава государства жестко "прошелся" по депутату.
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