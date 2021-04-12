ООН отреагировали на российскую эскалацию на Донбассе

У генсека ООН внимательно следят за перемещениями войск РФ и нарушениями перемирия со стороны боевиков

Все стороны, причастные к войне на Донбассе, обязаны приложить все усилия, чтобы не допустить возобновления боев на Донбассе.

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Об этом на брифинге 12 апреля заявил пресс-секретарь генсекретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик.

Он отметил, что в ООН внимательно следят за ситуацией на востоке Украины, включая регулярные нарушения режима "тишины" и перемещения российских войск.

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"Наше послание всем вовлеченным сторонам: проявлять максимальную сдержанность, избегать любых действий и заявлений, которые еще больше усилили бы напряженность", – сказал Дюжаррик.

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Спикер генсека ООН добавил, что все вопросы должны "решаться путем диалога".

Напомним, что пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила о том, что на границе с Украиной сосредоточено более 80 тысяч российских военных: свыше 40 тысяч – на восточной границе, и еще 40 тысяч – в оккупированном Крыму.

Ранее и США, и НАТО уже выразили свою обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией и пригрозили Кремлю резкой реакцией в том случае, если РФ решится пойти в новое наступление на Украину.

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