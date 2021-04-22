Спектакль влетел России в копеечку – войска отводят, но радоваться рано

/ Фото: Минобороны РФ

Российская Федерация начинает отвод войск Южного и Западного военных округов, которые проводили учения в аннексированном Крыму и вблизи границ Украины, в пункты постоянной дислокации с 23 апреля. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

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"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах", – сказал министр на совещании в Крыму в четверг, 22 апреля.

Внезапная проверка

Шойгу также добавил, что Вооруженные силы России "адекватно реагируют на все изменения обстановки вблизи российских границ".

По словам главы Минобороны РФ, в Крыму в ходе внезапной проверки были отработаны действия по противодесантной обороне побережья, в учениях были задействованы береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", беспилотники "Иноходец", патрульные катера "Раптор", а также "другие новейшие и перспективные образцы вооружения".

Политический спектакль

Как отметил военный эксперт, полковник в запасе Олег Жданов, отвод российской армии от украинских границ вполне ожидаем. Скопление войск было всего лишь "политическим спектаклем". Изначально спектакль был одной из основных версий того, что происходит. Но он все равно вызывал обеспокоенность, потому что было непонятно, что в головах у людей, сидящих в Кремле.

"Война это инструмент и продолжение политики. Военных часто используют во время "политических спектаклей" и пиар-компаний. В данном случае Россия провела классическую спецоперацию по давлению на Украину и Запад", – говорит Жданов "Сегодня".

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Эксперт отметил, что именно изначально подтверждало версию спектакля, который разыгрывается ради политического давления. "Никто не готовится к войне показательно. Если бы планировалось реальное нападение, техника перемещалась бы к границе ночью и была затентована, работали бы средства электронной борьбы, глушились средства связи, а все видео и фотографии передислокации войск ликвидировались бы спецслужбами. Тут же, наоборот, все было напоказ", – говорит Жданов.

По его словам, стягивание войск к границам Украины было ни чем иным, как демонстрацией силы для НАТО и давлением на Украину с целью выполнения Минских соглашений.

Однако данный "спектакль" влетит российскому бюджету в копейку. Как отметил Жданов, на переброску войск и "учения" потрачены огромные деньги. "Расходовалось топливо, продовольствие, боеприпасы. Чтобы восстановить потраченные ресурсы армии РФ понадобится, примерно, полгода. Как минимум, это время мы можем спать спокойно", – добавил эксперт.

Также Жданов уверен, что Россия не отведет все войска от границ с Украиной. "Многие останутся. Например, псковские десантники теперь будут базироваться в Крыму на постоянной основе", – подчеркнул Жданов.

Это может быть просто обманный маневр

Военный эксперт, полковник в отставке Сергей Грабский также уверен, что операция России была частью информационно-психологической атаки на украинцев и мировое сообщество.

"Россия проводит стратегические учения "Запад 20-21", во время которых задействует колоссальные ресурсы. Использует железную дорогу, самолеты, огромнее количество автотехники и личного состава. Это все происходит не просто так. Конечно, о вторжении речи быть не могло, но Россия показала всем, как она способна стянуть к границе большое количество войск за относительно небольшой промежуток времени", – говорит Грабский "Сегодня".

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При этом эксперт отмечает, что армия РФ все же продемонстрировала не самый лучший показатель. "Россия за месяц передислоцировала 40 тысяч солдат, а американцы во время своих учений перебрасывали примерно на такое же расстояние 50 тысяч бойцов за две недели", – рассказал Грабский.

Тем не менее, говорит эксперт, наращивание войск РФ имело целью давление, как на украинцев, так и на соседние страны. "Кроме того, для внутренних пользователей, то есть россиян, в Сети постоянно публиковали видеоролики, показывающие мощь российской армии, увеличивая, тем самым, поддержку гражданами военных и вызывая больший негатив в отношении к украинцам. Именно этого и добивался Путин", – говорит эксперт. В то же время Грабский уверен, несмотря на то, что данная стратегическая задача выполнена, остаются следующие, которые уже готовятся к реализации.

"Сегодня Россия показала, что может переместить войска для нашего уничтожения, после чего якобы отступила. Но ведь не исключено, что это лишь обманный маневр, и после отступления, может начаться новая атака", – подытожил эксперт.

Напомним, последние недели с первых полос украинских и мировых СМИ не сходила тема обострения на Донбассе. А в Сети появлялись все новые сообщения о стягивании российских войск к границе с Украиной. Из-за экскалации конфликта на передовую даже приехал президент Владимир Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", о наращивании российских войск в приграничных районах, а также в оккупированных районах Донбасса и Крыма стало известно в конце прошлого месяца.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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