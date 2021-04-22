Россия убирает войска от Украины: как отреагировал Зеленский

Российское вторжение в Украину, судя по всему, отменяется – оккупанты приняли неожиданное решение

Президент Владимир Зеленский приветствовал шаг России по отводу войск от границ Украины, что существенно снизит градус военного напряжения.

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Об этом он написал в Twitter.

Он поблагодарил международных партнеров, которые помогли надавить на Россию.

"Уменьшение численности войск на нашей границе пропорционально снижает напряжение. Украина всегда начеку, но приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе. Украина хочет мира", – написал Зеленский.

В последнее время Россия наращивала военное присутствие вблизи границ Украины и в оккупированном Крыму. Киев опасался полномасштабного вторжения, поскольку оккупанты собрали 100-тысячное войско и огромное количество техники. Эксперты рассказали сайту "Сегодня", что означает отвод войск РФ.

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