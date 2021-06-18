В Госдепе назвали условие присоединения США к урегулированию на Донбассе

На сегодняшний день Минские соглашения – это единственный документ по Донбассу и Америка может помочь Украине

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон проведет серьезные консультации с Киевом относительно Минских соглашений, по итогам которых будет принято решение о подключении США к мирному урегулированию на Донбассе.

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Об этом она сказала в интервью Радио Свобода.

По ее словам, на сегодняшний день Минские соглашения – это единственный документ по Донбассу. Президент РФ Владимир Путин даже обещал убраться с Донбасса, если эти договоренности будут выполнены (но на условиях Кремля).

"Думаю, мы начнем серьезные консультации с нашими украинскими партнерами о том, как они видят Минские соглашения, и как они будут двигаться к их реализации. И тогда мы посмотрим, есть ли потенциальные основания для нас быть задействованными. Возможно, это просто защитный щит для нынешнего конфликта в глазах Москвы? Мы этого еще не знаем, но мы готовы протестировать это", – сказала Нуланд.

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Она уточнила условия для подключения США к мирному урегулированию на Донбассе.

"Опять же, если мы действительно почувствуем, что есть основания увидеть реализацию Минских соглашений в безопасный и приемлемый для Украины способ – способ, который восстановит ее суверенитет и территориальную целостность на Донбассе и это приведет к выводу российских сил и поддерживаемых ею марионеток – мы были бы готовы работать над этим", – подчеркнул замгоссекретаря.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что хочет изменить Минские соглашения и привлечь к переговорам США.

Отметим, что Москва настаивает на том, что в ОРДЛО нужно сначала провести выборы под дулами автоматов, боевикам Киев должен дать полную амнистию и только потом передача Украине контроля над границей. В то же время РФ не выполняет даже первый пункт документа – прекращение огня. Киев же настаивает на выводе российских войск с Донбасса, разоружении боевиков, передаче контроля над ОРДЛО и только потом будут выборы. Читайте подробнее в нашем материале, почему инициативу Зеленского эксперты считают важной.

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