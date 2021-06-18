У Держдепі назвали умову приєднання США до врегулювання на Донбасі

На сьогодні Мінські угоди – це єдиний документ щодо Донбасу і Америка може допомогти Україні

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Вашингтон проведе серйозні консультації з Києвом щодо Мінських угод, за підсумками яких буде прийнято рішення про підключення США до мирного врегулювання на Донбасі.

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Про це вона сказала в інтерв'ю Радіо Свобода.

За її словами, на сьогодні Мінські угоди – це єдиний документ щодо Донбасу. Президент РФ Володимир Путін навіть обіцяв забратися з Донбасу, якщо ці домовленості будуть виконані (але на умовах Кремля).

"Думаю, ми почнемо серйозні консультації із нашими українськими партнерами щодо того, як вони бачать Мінські угоди і як вони рухатимуться до їх реалізації. І тоді ми подивимося, чи є потенційні підстави для нас бути задіяними. Можливо, це просто захисний щит для нинішнього конфлікту в очах Москви? Ми цього ще не знаємо, але ми готові протестувати це", – сказала Нуланд.

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Вона уточнила умови для підключення США до мирного врегулювання на Донбасі.

"Знову ж таки, якщо ми справді відчуємо, що є підстави побачити реалізацію Мінських угод у безпечний і прийнятний для України спосіб – у спосіб, який відновить її суверенітет та територіальну цілісність на Донбасі і це приведе до виведення російських сил та підтримуваних нею маріонеток – ми були б готові працювати над цим", – підкреслив заступник держсекретаря.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що хоче змінити Мінські угоди і залучити до переговорів США.

Зазначимо, що Москва наполягає на тому, що в ОРДЛО потрібно спочатку провести вибори під дулами автоматів, бойовикам Київ повинен дати повну амністію і тільки потім передача Україні контролю над кордоном. У той же час РФ не виконує навіть перший пункт документа – припинення вогню. Київ же наполягає на виведенні російських військ з Донбасу, роззброєнні бойовиків, передачі контролю над ОРДЛО і тільки потім будуть вибори. Читайте детальніше в нашому матеріалі, чому ініціативу Зеленського експерти вважають важливою.

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