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Нуланд об итогах встречи Байдена с Путиным: Никаких договоренностей об Украине без Украины

17 июня 2021 20:51

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Замглавы Госдепа и Дмитрий Кулеба также обсудили подготовку к визиту президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд в ходе телефонного разговора подробно проинформировала главу МИД Украины Дмитрия Кулебу о содержании и результатах переговоров американского и российского президентов в Женеве 16 июня.

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Об этом сообщила пресс-служба МИД.

По словам Нуланд, президент США Джо Байден в ходе встречи четко и твердо заявил главе Кремля о крепкой поддержке Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины, которая останется незыблемой.

"Виктория Нуланд подчеркнула непоколебимую преданность США принципу "Никаких договоренностей об Украине без Украины" на переговорах с Россией и любыми другими странами", – также сообщили в МИД.

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Кроме того, замглавы Госдепа и Дмитрий Кулеба обсудили подготовку к визиту президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, сойдясь при этом на обоюдной настроенности сделать его максимально содержательным и результативным.

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Напомним, в среду, 16 июня, в Женеве состоялась первая личная встреча президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина в качестве глав государств. Как прошла встреча и о чем говорили Байден с Путиным, читайте в нашем материале.

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