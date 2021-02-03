В Украине запретили вещание трех новостных каналов. Что произошло

У Зеленского заявили о борьбе с российской пропагандой, телеканалы говорят о "расправе"

В Украине прекратили эфирное вещание три телеканала "112", ZiK и NewsOne, теперь их программы доступны только в интернете.

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Сайт "Сегодня" решил разобраться, что произошло и как происходящее комментируют в высших эшелонах власти.

Санкционный удар

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении нардепа Тараса Козака, которому принадлежит медиахолдинг "Новости" ("112", ZiK и NewsOne).

Соответствующий Указ №43/2021 обнародован на сайте Офиса президента.

Санкции предусматривают:

блокировку активов;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений;

запрет на пользование радиочастотным ресурсом Украины;

прекращение предоставления услуг по ретрансляции телепрограмм и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

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Санкции вводятся сроком на 5 лет.

Украина также обратиться к западным партнерам с просьбой ввести против Тараса Козака и его активов аналогичные санкции.

Что говорят у Зеленского

На Банковой ситуацию объяснил советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Данные телеканалы достаточно активно и часто открыто используются, как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине. Они, к сожалению, откровенно уже не работают так, как это должно быть с обычными телевизионными вещателями", – сказал он в комментарии "24 каналу".

Кроме того, как отметил Подоляк, есть достаточно веские "доказательства по странным путям финансирования данной пропаганды".

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Позиция Козака и телеканалов

Тарас Козак назвал санкции незаконными. Он утверждает, что такие ограничения могут вводиться со стороны Украины только "по отношению к иностранному государству, иностранному юрлицу, юрлицу, которое находится под контролем иностранного юрлица или субъектов, которые осуществляют террористическую деятельность".

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По его словам, "это целиком незаконное постановление".

Телеканалы в совместном заявлении назвали решение СНБО и президента Зеленского как "политической расправой над неугодными СМИ".

Мнения разделились

В высшем руководстве страны нет единой позиции относительно происходящего.

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Так, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, который принимал участие в заседании СНБО 2 февраля, не поддержал введение санкций.

"Я воздержался. Санкции хороши там, где мы не можем наказать по украинскому законодательству. А тут все не на месте. И к каналам санкции – это плохо. Не смотря на то, чьи они", - пояснил в комментарии "Бабелю" свою позицию Разумков.

Разумков был единственным членом СНБО, который не поддержал введение санкций, все остальные присутствующие на заседании проголосовали "за".

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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, напротив, поддерживает запрет на вещание телеканалов.

"Эти телеканалы – не обычные телевизионные вещатели. Это по сути иностранная пропагандистская машина, которая была сформирована в Украине и опосредованно финансировалась Москвой", - написал он в Telegram.

По его словам, введение санкций стало логическим завершением расследования временной следственной комиссии, в которой он участвовал еще во время работы народным депутатом.

Напомним, в 2016 году СМИ сообщали, что на тот момент владелец телеканала "112 Украина" Андрей Подщипков попросил политического убежища в Бельгии.

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