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Санкции против Медведчука, война на Донбассе и энергобезопасность: главное о заседании СНБО

19 февраля, 18:46

Виталий Семченко Виталий Семченко

В санкционный список попали восемь человек и 19 компаний

Сегодня, 19 февраля, состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны под председательством президента Владимира Зеленского.

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О главных решениях – читайте в материале "Сегодня".

Сфера энергетической безопасности

СНБО поручило вернуть в государственную собственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление", 1433 км которого проходит по территории Украины.

"Более чем за пять лет правительство не обеспечило надлежащей защиты имущественных интересов государства и доказывания в судах различных инстанций права государства на владение и пользование частью нефтепродуктопроводов. Вследствие этого государственная собственность оказалась в руках двух собственников с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины", – сказано в сообщении.

Также правоохранительным органам поставлена ​​задача провести выяснения обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках.

Санкции против Медведчука

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На заседании было принято решение ввести санкции против 19 компаний. Каких именно – пока непонятно. Однако известно, что они зарегистрированы в России, Молдове и других странах. Также в собственности этих компаний есть пять самолетов, совершавших прямые рейсы из Киева в Москву вопреки законам.

Кроме того, за "финансирование терроризма" в "черный список" попали:

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  • Виктор Медведчук (гражданин Украины, народный депутат);
  • Оксана Марченко (гражданка Украины);
  • Константин Вацковский (гражданин РФ, учредитель ООО "Дон Экспорт");
  • Виталий Донченко (гражданин РФ, совладелец "Донские угли");
  • Наталья Лавренюк (гражданка Украины, гражданская жена Тараса Козака);
  • Сергей Лисогор (гражданин РФ, генеральный директор "Торговый Дом" Донские Углы");
  • Александр Масленок (гражданин РФ, совладелец "Донские угли");
  • Михаил Попов (гражданин РФ).

Санкции наложили сроком на три года на все имущество, которое находится в собственности этих лиц.

Будут ли новые санкции?

Секретарь СНБО Алексей Данилов не исключил возможности введения новых санкций, в том числе и против украинских политиков.

"Шаги украинской власти будут продолжаться... Если кто-то у украинского народа, у украинского государства что-то стащил, он должен положить все это на место... Мы собственность украинского народа никому раздавать не позволим", – отметил он.

Ситуация в ООС

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Члены СНБО заслушали доклады представителей Вооруженных Сил, Министерства обороны, Службы внешней разведки. Однако решения, принятые на заседании, засекречены – поэтому не могут быть разглашены.

"Единственное могу сказать – что есть ситуация возвращения к решению СНБО от 5 декабря 2019 года, когда рассматривались пять сценариев, которые разрабатывались в отношении оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", – сообщил секретарь СНБО.

Как сообщали новости "Сегодня", блогеру Анатолию Шарию сообщили о подозрении в госизмене. В СБУ пришли к выводу, что он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере и что он мог действовать по заказу страны-агрессора.

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