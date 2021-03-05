У Зеленского сказали "спасибо" за санкции США против Коломойского

Решение администрации Джо Байдена поможет Украине стать сильной и независимой, считают на Банковой

Президент Владимир Зеленский поддерживает санкции, которые США наложили на украинского бизнесмена Игоря Коломойского, поскольку это способствует экономическому процветанию и евроатлантической интеграции Украины.

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Об этом заявили 5 марта в Офисе президента Украины.

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В пресс-службе ОПУ отметили, что в стране необходимо создать условия, при которых бизнес будет развиваться в прозрачной и конкурентной среде, а большие финансовые группы не смогут доминировать на рынке, влиять на медиа и политические решения.

"Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на этом пути", – добавили на Банковой.

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Поэтому любое "справедливое решение в этом направлении" поможет нашей стране стать сильной и действительно независимой.

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"Мы неотступно двигаться на пути реформирования каждого сектора и укрепления наших отношений, в том числе и со стратегическим партнером – США", – говорят у Зеленского.

Напомним, что 5 марта госсекретарь США Тони Блинкен объявил о запрете въезда в страну Игоря Коломойского и его семьи – жены Ирины, дочери и сына.

Больше о том, за что именно Коломойский и его родные попал в "черный список" США, читайте в материале "С пламенным приватом из США – за что против Коломойского ввели санкции".

Также мы писали, что в январе Соединенные Штаты внесли семерых граждан Украины и четыре информационных ресурса в санкционный список за вмешательство в американские выборы.

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