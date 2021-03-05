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США ввели санкции против Коломойского

5 марта, 15:18

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Американцы припомнили Коломойскому работу в Днепропетровской ОГА

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского и членов его семьи. Об этом сообщает Госдепартамент США.

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Американцы утверждают, что Коломойский во время пребывания в должности главы Днепропетровской области с 2014 по 2015 годы якобы был причастен к коррупционным действиям, "которые подорвали верховенство закона и веру украинского общества в демократические институты и общественные процессы". В Госдепе отмечают, что он тогда использовал свое политическое влияние и должность для личной выгоды.

"Я также хочу выразить обеспокоенность нынешними и продолжающимися усилиями Коломойского по подрыву демократических процессов и институтов Украины, которые представляют серьезную угрозу для ее будущего", – сказал госсекретарь Энтони Блинкен.

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Помимо Игоря Коломойского, под санкции попали и его жена Ирина, дочь и сын. Теперь украинскому бизнесмену и членам его семьи запрещен въезд в США.

Напомним, 11 января Министерство финансов США внесло семерых граждан Украины, в том числе нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, и четыре информационных ресурса в санкционный список за вмешательство в американские выборы.

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США санкции Игорь Коломойский Госдепартамент США

Источник: Сегодня

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