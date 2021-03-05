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Санкции США против Коломойского: полный текст заявления Блинкена

5 марта, 16:30

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Не повезло не только олигарху, под удар попали и члены его семьи

Сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон ввел санкции против украинского бизнесмена и бывшего главы Днепропетровской области Игоря Коломойского.

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Приводим полное заявление главы Госдепа.

"Сегодня я объявляю о внесении в санкционный список олигарха и бывшего государственного чиновника Украины Игоря Коломойского из-за его причастности к значительной коррупции.

Будучи главой Днепропетровской областной государственной администрации с 2014 по 2015 год, Коломойский участвовал в коррупционных деяниях, которые подрывали верховенство права и доверие украинской общественности к демократическим институтам и процессам госуправления, включая использование своего политического влияния и официальной власти для личной выгоды.

Энтони Блинкен. Фото: REUTERS/Andrew Caballero-Reynolds

Хотя нынешнее определение базируется на действиях в момент его пребывания в должности, я также хочу выразить обеспокоенность текущими бесконечными попытками Коломойского подорвать демократические процессы и институты в Украине, что представляет серьезную угрозу для ее будущего.

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Данное решение принято в соответствии с разделом 7031 (c) закона о финансировании Госдепа, иностранных операций и касательных программ 2020 года.

Кроме самого Игоря Коломойского, я объявляю о внесении в санкционный список членов семьи Игоря Коломойского: его жены Ирины Коломойской, его дочери Анжелики Коломойской и его сына Израиля Цви Коломойского. Этот шаг запрещает Игорю Коломойскому и каждому из этих его родственников въезд в США.

Это решение подтверждает стремление США поддерживать реформы политического, экономического и судебного секторов, которые являются ключевыми для евроатлантического пути Украины. США продолжают поддерживать всех украинцев, чья работа движет реформы вперед. Государственный департамент и в дальнейшем будет использовать подобные полномочия и инструменты, чтобы способствовать ответственности коррумпированных субъектов в регионе и во всем мире".

Напомним, 11 января Министерство финансов США внесло семерых граждан Украины, в том числе нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, и четыре информационных ресурса в санкционный список за вмешательство в американские выборы.

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США санкции Игорь Коломойский Госдепартамент США Энтони Блинкен

Источник: Сегодня

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