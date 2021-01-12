В "Слуге народа" отреагировали на санкции США против Дубинского

Фракция не может собраться из-за локдауна, чтобы обсудить этот вопрос

Во фракции "Слуга народа" еще не обсуждали санкции, которые США ввели против народного депутата Александра Дубинского.

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Об этом сказал замглавы фракции Александр Корниенко, передает Радио Свобода.

По его словам, фракция не может собраться из-за локдауна, чтобы обсудить этот вопрос.

"Изучаем вопрос, вчера только вечером информация появилась. Надо еще время, чтобы понять, о чем идет речь и как на это можно реагировать. Но пока даже обсуждений никаких нет, потому что свежая информация. Мы заняты тарифам, занятые более насущными вопросами", – сказал Корниенко.

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Напомним, в Минфине США отмечают, что с 2019 года нардеп Андрей Деркач и его соратники в СМИ опубликовали "пленки Байдена и Порошенко", обвинив семейство Байденов в коррупционных схемах в Украине, что могло повлиять на результаты выборов президента США. В американском ведомстве напомнили, что Дубинский вместе с Деркачом участвовал в пресс-конференциях относительно обвинений в сторону США.

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Сам же Деркач в списке санкций еще с 2020-го. После этого в США назвали нардепа российским агентом.

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