Это черный пиар: у Порошенко отреагировали на запись его "разговора" с Медведчуком

В "Евросолидарности" заявили, что в 2014 году Порошенко общался с Медведчуком только на одну тему, а опубликованная запись – неправда

Опубликована запись разговора якобы Медведчука и Порошенко. Фото: коллаж

Пятый президент Украины Петр Порошенко не разговаривал с Виктором Медведчуком на те темы, которые опубликовали в расследовании Bihus.Info.

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Об этом заявила пресс-служба партии "Европейская солидарность", пишет "Радио Свобода".

В "Евросолидарности" считают, что опубликованную запись якобы разговора Медведчука слили из Офиса президента.

"Там пульт управления этой кампанией. Постоянные попытки навязать обществу мнение о якобы связи Медведчука с Порошенко – черный пиар, который координируется Офисом президента", – заявили они.

В "ЕС" отметили, что Порошенко только рассказывал, что использовал Медведчука как неформального представителя Путина по вопросам освобождения заложников. Это было в конце 2014 года, "когда энергетический кризис вылился в веерные отключения электроэнергии".

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"Украине нужно было выиграть время, чтобы подготовиться к двум стратегическим ключевым решениям в обеспечении энергетической безопасности. А именно – полного отказа от российского газа и электричества, что и было достигнуто в конце 2015 года. Другие темы и вопросы в коммуникациях с Медведчуком никогда не нарушались", – добавили в партии.

Как известно, по словам журналиста Дениса Бигуса, СМИ получили доступ к десяткам часов разговоров Медведчука.

Напомним, 13 мая Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест , хотя прокуроры просили арест с возможностью внесения залога в 300 млн грн.

Однако Офис генерального прокурора подал апелляцию на это решение и будет требовать отправить Медведчука под арест.