В СБУ отреагировали на запись разговора Медведчука и Суркова

В СМИ попала запись с сенсационными подробностями связи Медведчука с Россией, если подтвердится ее подлинность

Служба безопасности Украины проверит аудиозапись телефонного разговора, в котором слышны голоса народного депутата Виктора Медведчука и экс-помощника президента РФ Владислава Суркова.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Данные записи тщательно изучаются следственным и оперативным подразделениями СБУ относительно наличия в действиях собеседников признаков уголовного правонарушения", – заявили в спецслужбе.

Как сообщали новости "Сегодня", сайт "Цензор.нет" обнародовал запись якобы разговора Суркова и Медведчука, датированный еще 2014 годом. Они обсуждали обмен пленными, а также выяснилось еще много интересного. Например, что Сурков лично лоббировал через Медведчука поставки электроэнергии из России. Речь шла о схеме, в которой была задействована российская компания "Интер РАО" и ее структуры в оккупированном Крыму.

Также собеседники обсудили, как Медведчук организовывал торговлю углем в ОРДЛО в 2014 году. При этом украинский политик докладывал о своих действиях помощнику Путина.

Видео: Цензор

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