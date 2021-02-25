Українська
$ 27,95
33,93
  1. Новости политики

В СБУ отреагировали на запись разговора Медведчука и Суркова

25 февраля, 17:57

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В СМИ попала запись с сенсационными подробностями связи Медведчука с Россией, если подтвердится ее подлинность

Служба безопасности Украины проверит аудиозапись телефонного разговора, в котором слышны голоса народного депутата Виктора Медведчука и экс-помощника президента РФ Владислава Суркова.

Реклама

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Данные записи тщательно изучаются следственным и оперативным подразделениями СБУ относительно наличия в действиях собеседников признаков уголовного правонарушения", – заявили в спецслужбе.

В тренде
Спецоперация по задержанию Яценко едва не сорвалась из-за слива информации – Венедиктова

Как сообщали новости "Сегодня", сайт "Цензор.нет" обнародовал запись якобы разговора Суркова и Медведчука, датированный еще 2014 годом. Они обсуждали обмен пленными, а также выяснилось еще много интересного. Например, что Сурков лично лоббировал через Медведчука поставки электроэнергии из России. Речь шла о схеме, в которой была задействована российская компания "Интер РАО" и ее структуры в оккупированном Крыму.

Также собеседники обсудили, как Медведчук организовывал торговлю углем в ОРДЛО в 2014 году. При этом украинский политик докладывал о своих действиях помощнику Путина.

Видео: Цензор
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

СБУ Виктор Медведчук Владислав Сурков

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине снова изменили ПДД: детей в машинах будут перевозить по-новому
В Украине снова изменили ПДД: детей в машинах будут перевозить по-новомуАвто
Прокуратура подробно объяснила, за что Стерненко дали семь лет тюрьмы
Прокуратура подробно объяснила, за что Стерненко дали семь лет тюрьмыВласть
"В одну авантюру хотят втащить": запись разговора Медведчука и Суркова об обмене пленнымиВласть
"Что хочешь, то и делай": Сурков лично лоббировал через Медведчука поставки электроэнергии из РоссииЭкономика
Шарий объявлен в розыск
Шарий объявлен в розыскВласть
Медведчук организовывал торговлю углем в ОРДЛО в 2014 году – разговор с Сурковым
Медведчук организовывал торговлю углем в ОРДЛО в 2014 году – разговор с СурковымЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять