"Аннексию невозможно признать": у Путина отреагировали на слова Байдена о Крыме

В Москве снова озвучили старый фейк, что крымчане якобы сами захотели в Россию

В Кремле ожидаемо отреагировали на слова президента США Джо Байдена, что Крым – это Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицает аннексию Россией украинского полуострова.

Реклама

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Крым якобы сам решил свое будущее, намекнув на псевдореферендум в 2014 году, который никто не признает.

"Аннексию Крыма, действительно, невозможно признать, и никто об аннексии Крыма не говорит, потому что ее не было. Было воссоединение Крыма с Россией, причем в достаточно строгом соответствии со всеми нормами международного права. Здесь был предпринят абсолютно четкий и безупречный набор юридических действий, поэтому никакой аннексии не было и не надо ее признавать, надо просто признать факт воссоединения Крыма с Россией", – сказал Песков.

В тренде Разумков мало что знает о вакцине Covishield: услышал о ней несколько дней назад

А пока оккупанты отрицают захват украинского полуострова, Киев готовится к первому саммиту Крымской платформы, на котором ожидается серьезный международный состав. Как сообщали новости "Сегодня", лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что Байден может посетить саммит.

Реклама

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама