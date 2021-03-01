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"Аннексию невозможно признать": у Путина отреагировали на слова Байдена о Крыме

1 марта, 11:52

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Москве снова озвучили старый фейк, что крымчане якобы сами захотели в Россию

В Кремле ожидаемо отреагировали на слова президента США Джо Байдена, что Крым – это Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицает аннексию Россией украинского полуострова.

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Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Крым якобы сам решил свое будущее, намекнув на псевдореферендум в 2014 году, который никто не признает.

"Аннексию Крыма, действительно, невозможно признать, и никто об аннексии Крыма не говорит, потому что ее не было. Было воссоединение Крыма с Россией, причем в достаточно строгом соответствии со всеми нормами международного права. Здесь был предпринят абсолютно четкий и безупречный набор юридических действий, поэтому никакой аннексии не было и не надо ее признавать, надо просто признать факт воссоединения Крыма с Россией", – сказал Песков.

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А пока оккупанты отрицают захват украинского полуострова, Киев готовится к первому саммиту Крымской платформы, на котором ожидается серьезный международный состав. Как сообщали новости "Сегодня", лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что Байден может посетить саммит.

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