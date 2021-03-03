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Зеленский пригласил Байдена в Украину: СМИ узнали подробности

3 марта, 16:44

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

США и Украина продолжают работать над организацией взаимных визитов и телефонного разговора

Президент Владимир Зеленский не только готовится к телефонному разговору с президентом США, но и пригласил Джо Байдена в Украину для участия в саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю Дня Независимости.

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Об этом на запрос Радио Свобода сообщили в МИД Украины.

В ведомстве отметили, что организация и проведение взаимных визитов на уровне глав государств остается на постоянной повестке Украины и США.

"Организация визита президента Украины в США требует осуществления комплекса мер по его надлежащему содержательному наполнению, в частности достижению предметных договоренностей в политической, военной, торговой, инвестиционной сферах и вопросах безопасности. Сейчас происходит постоянная целенаправленная работа по всем направлениям", – заявили в МИД.

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При этом дипломаты не уточнили, когда может состояться визит Зеленского в США и принял ли Байден приглашение приехать в Украину в августе.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно Джо Байден назвал Крым украинским. Также он пообещал, что его страна никогда не признает аннексию украинского полуострова Россией и будет помогать Украине. У Путина отреагировали на слова Байдена о Крыме.

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США визит Владимир Зеленский МИД Украины Джо Байден
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