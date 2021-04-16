Реформы Россию не остановят: Зеленский объяснил, что Украине нужно от НАТО

Европа и США постоянно требуют от Украины реформ, но прямо сейчас они не спасут от Путина

Президент Владимир Зеленский заявил, что на фоне российской агрессии Украина ждет от НАТО действий, а не только требований проводить реформы. Лучшим шагом было бы предоставление Киеву Плана действий по членству в Альянсе.

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Об этом он сказал в интервью итальянской газете La Repubblica, текст которого опубликован на сайте ОПУ.

На вопрос журналиста, какие есть возможности для возвращения мира в Украину, он ответил: "Сегодня Украина нуждается в действиях, и лучше всего для этого – дать нам План действий по членству в НАТО".

Президент напомнил, что украинская армия сдерживает агрессию России в Европе уже семь лет и постоянно совершенствуется.

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"Это точно не секрет для тех наших друзей из НАТО, которые приезжают в Украину, участвуют в совместных учениях с нашими военными, проводят тренинги. Мы понимаем, что Украина должна соответствовать стандартам НАТО, и проводим необходимые реформы. Однако нельзя сводить все только к реформам, и особенно сейчас, когда явно не реформы способны не допустить расширения российской агрессии", – сказал Зеленский.

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Как мы уже писали, Зеленский также рассказал, боится ли агрессии РФ. Он четко дал понять, что Украина готова защищаться, при этом в приоритете остается дипломатия.

А говоря о ситуации на Донбассе, президент отметил, что это война не за территорию.

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