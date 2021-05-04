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С Блинкеном в Украину едет Виктория Нуланд: подробности визита

4 мая, 07:54

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Вместе с госсекретарем прилетит и наша старая знакомая с украинскими корнями

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Украину 5 мая. Вместе с ним приедет и новый заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд. В Киеве запланирован ряд встреч с высшим руководством нашей страны.

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Как рассказали в Госдепе, 5-6 мая Блинкен будет в Украине в рамках европейского турне.

В Киеве он встретится с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, другими официальными лицами и представителями украинского гражданского общества.

Американский дипломат намерен лично подтвердить непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины и поддержать в противостоянии российской агрессии.

Блинкен будет настаивать на продолжении реформ, особенно в борьбе с коррупцией, которая является ключом к обеспечению демократических институтов Украины, ее экономического процветания и евроатлантического будущего.

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Как сообщает Укринформ, в Украину Блинкен приедет со своим новым заместителем.

"Заместитель госсекретаря США (Виктория) Нуланд посетит Лондон (Великобритания), а также Киев в период с 4 по 6 мая 2021 года", – говорится в сообщении.

Напомним, на днях Нуланд назначили заместителем госсекретаря США. Но еще до этого мы писали, кто такая Нуланд и чем для Украины важно ее назначение. Отметим, при президенте Обаме она тоже была в Госдепе. Также известно о ее украинских корнях.

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