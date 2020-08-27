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США ценят невмешательство Украины в выборы: Зеленский встретился с замглавы Госдепа

27 августа, 03:30

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Президент поднял вопрос финансовой и военной поддержки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с главой Госдепа США Майком Помпео, встретился в Кривом Роге с заместителем госсекретаря Стивеном Биганом. Об этом сообщила пресс-служба президента.

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Как рассказали в Офисе президента, на встрече Владимир Зеленский поднял вопрос финансовой и военной поддержки нашего государства Соединенными Штатами Америки.

"Стивен Биган отметил, что США являются стратегическим партнером Украины, и подчеркнул, что Украина имеет двухпартийную поддержку в Соединенных Штатах", – говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечает пресс-служба, Стивен Биган в разговоре с Зеленским высоко оценил позицию Украины о невмешательстве в американские выборы.

Также на встрече обсуждались события в Беларуси и действия государств в условиях пандемии.

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А после того, как президент подробно проинформировал Бигана о состоянии переговоров об окончании войны в Донбассе в минском и нормандском форматах, замгоссекретаря США назвал большим достижением "сохранение всеобъемлющего и полного режима прекращения огня в течение 31 дня".

Напомним, в рамках своего европейского турне, кроме Украины, с 24 по 28 августа Биган уже посетил Литву и Россию. Цель его визита – обсуждение региональных вопросов и другие ключевые приоритеты США.

Мы также сообщали, что 26 августа Владимир Зеленский провел телефонную беседу с главой Госдепа Майком Помпео, они обсудили вопросы мирного урегулирования на Донбассе, ситуацию в Беларуси и двустороннее сотрудничество.

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Владимир Зеленский Госдепартамент США Стивен Биган
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