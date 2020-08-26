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После визита в Москву в Украину прилетел замглавы Госдепа

26 августа, 19:04

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Предварительная цель визита высокопоставленного американского дипломата - обсуждение урегулирования в Беларуси

Заместитель государственного секретаря США Стивен Биген, который находится с четырехдневным визитом в Европе, прилетел в Украину – самолет топ-дипломата приземлился 26 августа.

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Об этом сообщили на странице американского посольства в Twitter.

"Заместитель государственного секретаря США Стивен Э. Биген прибыл в Киев! Нет большего сторонника Украины, чем Соединенные Штаты", – отметили в дипмиссии.

В рамках своего европейского турне, кроме Украины, Биген посетит также Литву, Россию и Австрию. Целью его визита – обсуждение региональных вопросов и другие ключевые приоритеты США. В частности, накануне на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве он предупредил РФ от вмешательство в дела охваченной протестами Беларуси.

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К слову, фото официального обеда российской и американской делегаций рассмешило соцсети.

В Литве замгоссекретаря провел встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, с которой обсудил пути разрешения кризиса в Беларуси.

После Украины топ-дипломат отправится в Вену, где у него 27 августа запланирована встреча с коллегами по Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Они будут обсуждать вопросы, связанные с региональной безопасностью и правами человека.

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США Украина Госдепартамент США Стивен Биган

Источник: Сегодня

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