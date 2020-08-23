В Украину летит заместитель Помпео: разговор пойдет о Беларуси

Заместитель госсекретаря Майка Помпео – Стивен Биган – в ближайшие несколько дней посетит Литву, Россию, Украину и Австрию. Целью его визита, который состоится 24-28 августа, будет обсуждение региональных вопросов и другие ключевые приоритеты США.

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Об этом сообщается в микроблоге внешнеполитического ведомства США в Twitter

По мнению источников Reuters, Биган в Вильнюсе, Москве и Киеве будет вести речь о ситуации в Беларуси. В столице Литвы он встретится с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, а в Кремле попытается уговорить Москву отказаться от интервенции в республику, не использовать свое влияние на президента Беларуси Александра Лукашенко и не побуждать его к более жестоким репрессиям.

Напомним, в День Независимости, 24 августа, Украину посетит глава МИД ФРГ Хайко Маас. У немецкого дипломата запланированы переговоры с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Сайт "Сегодня" писал, что комитет по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса раскритиковал заявление президента России Владимира Путина о готовности помочь властям Беларуси.

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А тем временем покажем, что происходит в Минске, где на протест против Лукашенко вышли сотни тысяч человек:

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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