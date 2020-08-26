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Зеленский созвонился с Помпео: о чем говорили

26 августа, 19:47

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Президент Украины пообщался по телефону с госсекретарем США

Госсекретарь США Майк Помпео, который ранее поздравил Украину с Днем Независимости, передал свои поздравления лично президенту Владимиру Зеленскому.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, 26 августа политики провели телефонную беседу, обсудив также вопросы мирного урегулирования на Донбассе, ситуацию в Беларуси и двустороннее сотрудничество.

В частности, Зеленский отметил важность финансовой помощи от США для поддержания стабильности экономики и государственных финансов Украины, а также исключительную важность сотрудничества в сфере безопасности и принятие мер для обеспечения ее реализации.

Также он рассказал об усилиях украинской стороны для достижения прогресса в мирном урегулировании ситуации на Донбассе и поблагодарил за неизменную поддержку Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности Украины.

"31 день продолжается режим "тишины" на Донбассе. К счастью, боевые потери среди наших военных отсутствуют. Это стало возможным и благодаря нашей работе, и благодаря поддержке – Европы и вашей", – добавил глава государства.

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Также он напомнил о том, что Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться в выборы в Беларуси или любого другого государства. Зеленский также выразил надежду на мирное урегулирование ситуации в этой стране и на то, что в ближайшее время воля белорусского народа реализуется. Стоит отметить. что ранее белорусский МИД по-хамски отреагировал на совет Зеленского Александру Лукашенко.

На этом фоне президент пообещал не допустить вмешательства Украины в избирательный процесс в США и указал на "провокационный след совместных противников Украины и США" в заявлениях отдельных политиков.

Более подробно вопросы украинско-американского сотрудничества Зеленский обсудит на встрече с замгоссекретаря Стивеном Бигеном, который сегодня прилетел в Украину после визита в Россию.

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США Украина Владимир Зеленский звонок Майк Помпео

Источник: Сегодня

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