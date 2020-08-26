Перенос встречи Нормандской четверки: Зеленский сделал заявление

Встреча советников лидеров государств – участников "нормандского формата", которая была запланирована на 28 августа, может состояться в начале сентября. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает его пресс-служба.

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"Насколько мне известно, там срочная командировка у советника Президента Французской Республики Эммануэля Макрона – господина Бонна, поэтому все советники договорились о несущественном изменении даты – на несколько дней", - сказал Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, в свою очередь, добавил, что в настоящий момент обсуждается дата встречи в первых числах сентября.

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"Господин Бонн позвонил мне несколько дней назад и попросил перенести в связи с командировкой. Сегодня обсуждаются даты – это первые числа сентября. Я думаю, что до 10 сентября эта встреча состоится", - пояснил Андрей Ермак.

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Ранее сообщалось, что встреча в "нормандской формате" на уровне советников переносится из-за командировки советника президента Франции Эммануэля Бонна.

Тем временем российские СМИ заявляли, что встреча в "нормандском формате" отменена якобы "в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласий к ним со стороны Германии, Франции и Украины".

Как известно, "нормандский саммит" должен был состояться еще весной в Берлине на уровне лидеров государств. Но до сих пор встреча не проходит из-за того, что не выполнены договоренности парижского саммита – процесс тормозит Россия, отказываясь прекращать огонь на Донбассе.

Видео: president.gov.ua

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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