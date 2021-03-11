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СНБО продлил санкции против двух российских банков

11 марта, 17:04

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

У российских банков заканчивался срок предыдущих санкций и нужно было срочно принимать решение

Совет национальной безопасности и обороны продлил санкции против двух российских банков. Об этом заявил на брифинге по итогам заседания секретарь СНБО Алексей Данилов.

"На сегодняшний день у нас было два российских банка, которые попали под санкции еще в 2019 году. 19 марта заканчивался срок. Двум этим банком продлен срок санкций на три года", – сказал секретарь СНБО.

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При этом он не сказал, о каких банках идет речь.

Как сообщали новости "Сегодня", на заседании СНБО 26 февраля были введены санкции против экс-чиновников времен Януковича. В черный список попали и бывшие военные, и министры.

Читайте подробнее, что еще обсуждали на заседании СНБО 26 февраля.

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Россия банки СНБО санкции

Источник: Сегодня

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