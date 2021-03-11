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Что решили на заседании СНБО: онлайн-трансляция брифинга

11 марта, 16:55

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Алексей Данилов расскажет журналистам, что обсуждали у Зеленского

В Офисе президента проходит онлайн-брифинг по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны под председательством главы государства Владимира Зеленского.

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Повестка дня заседания так и не была обнародована. Однако по разным данным, в том числе и словам самого секретаря СНБО Алексея Данилова, планировалось заслушать отчет Офиса генеральной прокуратуры, СБУ и Министерства иностранных дел о реализации дел по государственной измене и дезертирству.

Речь идет о мерах против военных, которые предали Украину в начале оккупации Крыма Россией.

"Дела тянутся по 6-7 лет. Речь идет о дезертирстве, госизмене и других вещах, связанных с оккупацией (Крыма), когда часть военных предала Украину. Почему за 6-7 лет нет точки в этих делах?" – говорил Данилов.

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Как сообщали новости "Сегодня", на заседании СНБО 26 февраля были введены санкции против экс-чиновников времен Януковича. В черный список попали и бывшие военные, и министры.

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Читайте подробнее, что еще обсуждали на заседании СНБО 26 февраля.

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СНБО Алексей Данилов

Источник: Сегодня

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