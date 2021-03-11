РНБО продовжила санкції проти двох російських банків

У російських банків закінчувався строк попередніх санкцій і потрібно було терміново ухвалювати рішення

Рада національної безпеки і оборони продовжила санкції проти двох російських банків. Про це заявив на брифінгу за підсумками засідання секретар РНБО Олексій Данылов.

"На сьогоднішній день у нас було два російські банки, які потрапили під санкції ще в 2019 році. 19 березня закінчувався строк. Двом цим банком продовжено строк санкцій на три роки", – сказав секретар РНБО.

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При цьому він не сказав, про які банки йде мова.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на засіданні РНБО 26 лютого були введені санкції проти ексчиновників часів Януковича. До чорного списку потрапили і колишні військові, і міністри.

Читайте детальніше, що ще обговорювали на засіданні РНБО 26 лютого.

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