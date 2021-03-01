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Зеленский одобрил санкции против экс-чиновников времен Януковича

1 марта, 15:33

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Ограничения коснутся бывших министров и генералов, а также их собственности в Украине

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 26 февраля о применении санкций к экс-чиновникам времен Януковича.

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Он подписал соответствующий указ, передает пресс-служба ОПУ.

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение СНБО от 26 февраля "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – говорится в указе № 81/2021.

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Лица, против которых начали действовать санкции

  • бывший глава МВД экс-генерал внутренней службы Украины Захарченко Виталий Юрьевич;
  • бывший глава СБУ экс-генерал-майор Якименко Александр Григорьевич;
  • бывший руководитель Антитеррористического центра при СБУ экс-генерал-майор Тоцкий Владимир Владимирович;
  • бывший контр-адмирал Березовский Денис Валентинович;
  • экс-генерал-майор Шапортов Станислав Владимирович;
  • экс-генерал-майор юстиции Няньчур Сергей Николаевич;
  • бывший генерал-майор Котовский Юрий Александрович;
  • бывший генерал-майор Ганжа Сергей Валентинович;
  • бывший вице-адмирал Елисеев Сергей Станиславович;
  • бывший контр-адмирал Шакуро Дмитрий Александрович.

Также мы писали, что еще обсуждали на заседании СНБО 26 февраля.

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СНБО санкции Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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