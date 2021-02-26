Санкции, Крым и двойное гражданство: что обсуждали на заседании СНБО

С Зеленским было обсуждено несколько вопросов

26 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Как заявил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов, с президентом Владимиром Зеленским было обсуждено несколько вопросов.

1. Стратегия деокуппации Крыма

Этот вопрос рассматривался в закрытом режиме. Он состоит из двух частей.

"Одна часть касается военной составляющей, которая полностью закрыта. Вторая часть будет полностью открыта обществу через две недели. Эта часть отрабатывалась на протяжении целого года. Мы начали эту работу в 20-х числах февраля 2020 года", – сказал Данилов.

2. Двойное гражданство

Данилов назвал этот вопрос крайне важным. Несмотря на то, что Украина движется к цивилизованным странам, разрешающих двойное гражданство, для Украины есть определенные вызовы.

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В течение двух месяцев Кабинет министров должен разработать и внести в Верховную Раду законопроект о двойном гражданстве.

"Если человек желает быть народным депутатом, если человек желает быть министром, если человек желает работать в органах местного самоуправления, быть депутатом местных – сельских или других – советов, мы с вами должны знать, что это гражданин Украины", – сказал Данилов.

По его словам, в случае, если у депутата есть другое гражданство, он должен об этом сообщить и отказаться от второго гражданства.

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3. Вопрос государственной измены, дезертирства и террористической деятельности

Через две недели будет заслушан отчет Офиса генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины и Министерства иностранных дел о реализации дел по государственной измене и дезертирству.

"И все те люди, которые в свое время предали Украину, будут наказаны. И нам по поручению президента дана такая задача, чтобы они на заседании СНБО отчитались, каким образом все это происходит", – сказал Данилов.

4. Санкции

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Были введены санкции против 10 должностных лиц, которые сейчас входят в высший офицерский состав, но ранее "предали страну".

"Они лишены всех званий. Ни одного звания у них больше нет. К ним применен максимальный пул санкций, которое позволяет наше законодательство", - заявил Данилов.

Среди них экс-министр МВД Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко.

Напомним, ранее эксперты высказали свои предположения относительного того, что могли обсуждать на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Все подробности в спецтеме Заседание СНБО

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