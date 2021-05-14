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"Эта свинья окончательно обнаглела": Саакашвили поругался с судьей ОАСК

14 мая, 10:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Судья напомнил Саакашвили, что решение суда ни в одной стране не обсуждается, а выполняется. Реформатору это не понравилось

Саакашвили и судья Гарник. Коллаж "Сегодня"

Саакашвили и судья Гарник. Коллаж "Сегодня"

Судья Окружного административного суда Киева Кирилл Гарник, который отменил обязательное подтверждение квалификации моряков, назвал главу Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили "просроченным политическим продуктом", а тот в ответ назвал судью "свиньей".

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После того, как Саакашвили заявил, что решение судьи вынудит моряков снова платить взятки и поборы украинским чиновникам, Гарник ответил в Facebook, что нужно не спорить, а выполнять решение судов.

"Решение суда ни в одной стране не обсуждается, а выполняется. Это предусмотрено как украинским законодательством, так и международными нормами. Украина и Грузия всегда были братскими народами, и у наших народов есть чувство достоинства. Так кто вы, господин Саакашвили? Реформатор или очередной просроченный политический продукт? Это мой вам ответ", – написал он.

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В ответ Саакашвили заявил, что судья своим решением открыто издевается над моряками.

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"Это существо, которое лишило одним росчерком пера 150 тысяч моряков и их семьи единственной победы за многие годы, открыто издевается не только над моряками, но и над всем народом Украины. Судебная система в Украине полностью прогнила. Эта свинья окончательно обнаглела и отчаянно цепляется за корыто, от которого ее пытаются оттащить. Иногда просто думаю, что китайские методы (расстрелы) – это единственное, что может быть эффективным в Украине", – написал реформатор в Facebook.

Ранее мы сообщали, что Министерство инфраструктуры не планирует отменять реформу системы дипломирования моряков, несмотря на протесты. Об этом морякам сказал министр Владислав Криклий.

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