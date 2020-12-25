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Разговоры с Путиным, вакцинация и коррупция: о чем Зеленский говорил с "Фокусом"

25 декабря, 13:59

Светлана Кузьменко Светлана Кузьменко

Президент Украины дал интервью еженедельнику "Фокус"

Президент Украины Владимир Зеленский дал второе большое интервью в этом декабре – на этот раз украинскому еженедельнику "Фокус".

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Беседа состоялась 19 декабря и длилась час. Мы коротко рассказываем, о чем президент говорил с изданием:

О вакцинации

Одна из главных задач сегодня – привезти вакцину от коронавируса в Украину. Наша страна не в списке приоритетных стран, поэтому министр здравоохранения Максим Степанов должен это исправить.

У него стоит задача, чтобы в конце января, в крайнем случае, в феврале, вакцина была уже в Украине – в объеме 100-200 тыс. доз.

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Блокировать платную вакцинацию не планируется, для тех, кто может себе это позволить. Сам Зеленский бесплатно делать себе прививку не будет.

Также в следующем году построят новый современный инфекционный институт.

О конституционном кризисе

Президент считает Конституционный суд "государственно-частным партнерством", ООО "Конституционный суд" с и.о. Александром Тупицким. То есть КС не является независимым. Перезагрузка Конституционного суда должна начаться с отставки Тупицкого.

Об общении с Путиным

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Зеленский готов общаться с президентом РФ Владимиром Путиным и по телефону, и лично. Пока что не звонит, поскольку нет повода. Но скоро он может появиться – если продолжится задержка со встречей советников лидеров "Нормандской четверки". Президент уверен, что Путин с ним точно пообщается.

Также президент не против и личной встречи, чтобы решать вопрос заложников в России или Крыму и вопрос Крыма – "нормандский формат" этого не предполагает.

О Минских договоренностях

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Зеленский хотел бы выйти из Минских договоренностей. Но просто так Украина этого сделать не может, поскольку тогда ЕС может снять санкции с России и представителей ОРДЛО.

По мнению президента, никто не хочет заканчивать войну, кроме Украины и Европы.

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О возможном наступлении России

Если такое произойдет, мы все будем воевать – будут мобилизованы и мужчины, и женщины. Но Зеленский надеется, что это невозможно.

О коррупции

Здесь есть с чем бороться. Цифровизация поможет частично решить проблему с коррупцией в "среднем звене".

О коррумпированности заместителя главы Офиса президента Олега Татарова президент не может делать выводы. Дело было в 2017 году, когда Зеленский еще не был президентом, а Татаров не работал в Офисе. Но он должен доказать, что ни в чем не виноват.

О 2021 годе

Следующий год для людей будет легче. Для Зеленского будет таким же, возможно, более тяжелым.

Президент уверен, что власти научились бороться с коронавирусом, и украинцам будет легче. Зеленскому обидно, что иногда люди не носят маски. Но в то же время это значит, что нет страха, и это его радует.

Еще есть много идей, как отметить 30-летие Независимости Украины.

Напомним, на прошлой неделе вышло другое развернутое интервью Владимира Зеленского – The New York Times. С американским изданием президент Украины общался о НАТО, российской вакцине и безвизе с США.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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