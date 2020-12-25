Зеленский пояснил, для кого могут быть платными вакцины от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что украинский рынок будет открыт для платной вакцинации против коронавируса.

Реклама

Об этом он заявил в интервью изданию "Фокус".

"На 8 млн доз у нас есть бесплатная вакцина COVAX. Мы обращаем внимание на деньги, хватит ли их. Я уверен, что хватит. Ведь есть бесплатная вакцина, есть еще дополнительные средства, о которых мы говорим с нашими западными партнерами. Но еще рано говорить, еще не получили", – считает Зеленский.

По его словам, украинцы должны понять, что за один день нельзя обеспечить 10 млн людей вакциной.

"Не потому, что наши люди не хотят вакцинироваться. А потому, что все страны борются за ее получение. Я хочу, чтобы в январе мы получили 100–200 тыс. доз. Но нам придется очень сильно потрудиться, чтобы люди пошли вакцинироваться", – добавил президент.

Он отметил, что сам намерен вакцинироваться платно.

"Я ничего бесплатно как президент не беру. Когда мы говорим с компаниями, которые будут поставлять в Украину вакцину, они просят открыть для них коммерческий рынок. Это говорит о том, что есть сегмент людей во всем мире, и наша страна не исключение, которые не будут обращать внимания на цену. Они понимают, что у государства есть приоритетные группы населения – это бедные люди, врачи, армия, учителя, люди с тяжелыми болезнями. Поэтому такие, как я, будем вакцинироваться за свой счет", – сказал Зеленский.

Напомним, Киев ведет активные переговоры с мировыми фармацевтическими компаниями и правительствами других стран, чтобы ускорить поставки в Украину качественной, проверенной вакцины против COVID-19.

Реклама

Ранее Зеленский подписал закон, который должен способствовать доступу украинцев к безопасным, качественным и эффективным вакцинам от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама