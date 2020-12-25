"Он точно со мной пообщается": Зеленский рассказал, когда позвонит Путину

Президент Украины готов общаться с президентом РФ и лично

Президент Украины Владимир Зеленский готов позвонить президенту РФ Владимиру Путину.

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Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью журналу "Фокус".

"Я могу ему позвонить, он точно со мной пообщается", – отметил президент.

Зеленский пояснил, что пока предмета для разговора нет. Но он может появиться.

"Если продолжатся задержки со встречей советников, то я буду с ним общаться обязательно", – сказал президент.

Кроме того, по его мнению, диалог с президентом РФ необходим "нормандском формате", так и "тет-а-тет".

"Есть вопросы, которые мы не затрагиваем в нормандском формате – ни вопрос заложников в России или Крыму, ни вопрос Крыма. Этот формат сугубо про Донбасс. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет", – сказал президент.

И подчеркнул, что как президент Украины должен решать с Путиным все сложные вопросы.

"Если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться", – сказал Зеленский.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский в интервью The New York Times заявил, что новоизбранный президент США Джо Байден может усилить переговоры в "нормандском формате" по решению ситуации на Донбассе, поскольку он "хорошо понимает вопрос Украины и России".

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