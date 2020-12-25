У Степанова стоит задача получить вакцину в январе-феврале – Зеленский

Выполнение этой задачи будет самым сложным вызовом для министра, считает президент

Глава Минздрава Максим Степанов должен обеспечить Украину вакциной от коронавируса в январе-феврале 2021 года.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью "Фокусу".

"Результат мы с вами увидим в феврале и марте следующего года. Я поставил ему (министру здравоохранения Максиму Степанову. — Ред.) задачу: мы должны получить вакцину в конце января, в крайнем случае в феврале", – рассказал глава государства.

Как считает президент, вакцинация будет самым сложным вызовом для министра Максима Степанова.

"Потому что мы не входим в перечень приоритетных стран, которые в ближайшее время получат вакцину. И вот тут оказывается – министр или не министр. Потому что если твоя страна не входит в список тех, кому и так предоставят вакцину, и так все будет нормально, и так будут большие доплаты врачам, ты должен сделать все, чтобы мы оказались в этом списке. Это и есть проверка", – добавил Зеленский.

Ранее Министерство здравоохранения утвердило план вакцинации украинцев от коронавируса. Сейчас по плану утверждены четыре этапа кампании.

Напомним, о том, при каких условиях надо проводить вакцинацию от коронавируса, рассказал эпидемиолог Андрей Александрин.

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Мы также писали, когда в Украине начнется вакцинация, кто получит и будет ли она платной.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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