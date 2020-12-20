НАТО, российская вакцина и безвиз с США: о чем Зеленский говорил с The New York Times

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью изданию The New York Times. Полный его текст опубликовали на сайте президента (приблизительно 11 листов формата А4). Разговор происходил 16 декабря. А мы предлагаем ознакомиться с главными тезисами из беседы:

О планах на 2021 год

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Коронавирус спутал все планы, поэтому пришлось в ускоренном режиме спасать медицинскую систему. Тем не менее, нужно делать инфраструктуру – за 4-5 лет построить все инфраструктурные узлы. Привлекать инвестиции, в том числе в приватизацию имущества. Глобально реформировать судебную систему.

О влиянии крупных бизнес-групп на политику

Такое влияние на депутатов существует, но на результат не виляет – законы голосуются. Все, что на благо Украины, – допускается, все, что связано с лоббизмом и рисками для Украины – Зеленским отвергается.

О коррупции

Главный инструмент для преодоления коррупции – цифровизация, чтобы гражданин меньше контактировал с чиновником, таким образом коррупционные риски минимизируются. Украина уже делает большие шаги в этом направлении.

О банковской сфере

Внешнее влияние на банковский сектор невозможно благодаря принятому закону. Нацбанк, монетарная политика и в целом политика НБУ – независимы и имеют полную поддержку президента. Как и антикоррупционные органы.

Об отношениях с США после выборов президента

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Отношение США к Украине – как отношение США к демократии: не изменится, какой бы ни был президент. Зеленский благодарен Трампу и ему очень нравятся месседжи Байдена по Украине. Избранный президент США лучше знает разницу между Украиной и Россией и ментальность украинцев. Хотя ранее Украину пытались втянуть в конфликт, но наша страна не стала стороной этого конфликта и партнерство с США не остановилось ни по одному из вопросов.

В тренде Украине не придется отказываться от НАТО ради мира с Россией – Зеленский

О присоединении США к переговорам в Нормандском формате

Очень хотелось бы, тогда бы в Нормандском формате были бы сделаны важные шаги вперед. Донбасс умирает без Украины, ситуация страшная, а Штаты могут очень сильно повлиять на ход переговоров. США на сегодня – гарант безопасности в мире, и могли бы ускорить конец войны на Донбассе и начало большой реинтеграции региона. Также без США не обойтись в вопросе деоккупации Крыма.

О влиянии России на военные конфликты

Ко всем конфликтам, которые сейчас существуют в Европе и многим другим, причастна Россия – это Приднестровье, Абхазия, Донбасс, Нагорный Карабах. Изолированные территории сильно теряют в развитии и Россия им ничего не гарантирует в будущем. Жизнь в изоляции бесперспективна. Завершение войны на Донбассе может помочь другим постсоветским странам, в которых сильно российское влияние.

О вступлении в НАТО

Украина не откажется от курса в НАТО в угоду России. О членстве в Альянсе ничего не написано в Минских соглашениях и менять Конституцию Украины в тех направлениях, которые звучати из РФ, наша страна не собирается. Компромиссы могут быть только в предоставлении Донбассу больших преференций.

О российской вакцине от COVID-19

Позиции Украины в приоритетности предоставления вакцины в Европе утрачены – мы не в первых рядах. Хотя политически было бы правильно со стороны западных партнеров предоставить препарат нашей стране, чтобы прекратить российские спекуляции на теме препарата. О закупках российской вакцины говорить не стоит – нет ни одного доказательства ее надежности, поэтому брать такую ответственность на себя Зеленский не готов. Если бы были доказательства надежности вакцины из РФ, тогда бы было сложно объяснить людям, почему нельзя брать их вакцину, когда люди умирают. Украина будет спасать своих людей и ведет переговоры со всеми производителями, эффективность продукции которых доказана всеми клиническими исследованиями.

О безвизе с США

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Зеленский хочет, чтобы украинцы свободно ездили в США – хотя бы для начала те, кто работают на совместных украинско-американских компаниях. Это поможет и укрепить бизнес-сотрудничество и стать "дверями" для улучшения ситуации. А может, и Голливуд с Диснейлендом в Украине удастся построить.

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