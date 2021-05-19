Рада создала следственную комиссию по Медведчуку: что будут расследовать

Теперь кумом Путина занимаются не только правоохранители, но и депутаты из-за его связей с Россией

Виктор Медведчук / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Верховная Рада приняла проект постановления о создании Временной следственной комиссии о расследовании возможных противоправных действий представителей государственной власти, которые несли угрозу национальной безопасности и суверенитету Украины.

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В пояснительной записке отмечается, что в СМИ были опубликованы аудиозаписи, на которых идет речь о сотрудничестве представителей государственной власти Украины с должностными лицами государства-агрессора, в частности относительно схем поставок электроэнергии в оккупированный Россией Крым, вопрос обмена военнопленными на Донбассе, получения прибыли ценой государственных интересов.

"Соответствующие материалы вызывают широкий общественный резонанс и становятся предметом расследования правоохранительными органами не только на предмет выявления признаков уголовного преступления, но и признаков угроз национальной безопасности Украины, которая находится в состоянии вооруженного противостояния с государством-агрессором, с представителем которого должностные лица Украины ведут переговоры в обход официальных дипломатических каналов", – заявили авторы документа.

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ВСК создается с целью расследования фактов возможного предоставления представителями государственной власти Украины и другими лицами государству-агрессору помощи в противоправной деятельности против Украины.

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Членами ВСК стали "слуги народа" Юрий Мысягин, Виталий Безгин, Александр Мережко, Александр Завитневич, Алексей Жмеренецкий, Святослав Юраш, Алена Хоменко, от партии "За будущее" Юрий Гузь и Николай Люшняк от группы "Доверие".

Отметим, что речь идет о пленках, на которых слышен голос, похожий на голос Медведчука. Ранее политик даже подтвердил разговор с экс-помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

А недавно журналисты обнародовали новые записи переговоров Медведчука.