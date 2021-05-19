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Рада створила слідчу комісію щодо Медведчука: що будуть розслідувати

19 травня, 14:38

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Тепер кумом Путіна займаються не тільки правоохоронці, а й депутати через його зв'язки з Росією

Віктор Медведчук

Віктор Медведчук / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Верховна Рада прийняла проєкт постанови про створення Тимчасової слідчої комісії про розслідування можливих протиправних дій представників державної влади, які несли загрозу національній безпеці і суверенітету України.

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У пояснювальній записці зазначається, що в ЗМІ були опубліковані аудіозаписи, на яких йде мова про співпрацю представників державної влади України з посадовими особами держави-агресора, зокрема щодо схем постачань електроенергії до окупованого Росією Криму, питання обміну військовополоненими на Донбасі, отримання прибутку ціною державних інтересів.

"Відповідні матеріали викликають широкий суспільний резонанс та стають предметом розслідування правоохоронними органами не тільки на предмет виявлення ознак кримінального правопорушення, а й ознак загроз національній безпеці України, що знаходиться в стані озброєного протистояння з державою-агресором, з представником якої посадові особи України ведуть перемовини в обхід офіційних дипломатичних каналів", – заявили автори документа.

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ТСК створюється з метою розслідування фактів можливого надання представниками державної влади України та іншими особами державі-агресору допомоги у протиправній діяльності проти України.

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Членами ТСК стали "слуги народу" Юрій Мисягін, Віталій Безгін, Олександр Мережко, Олександр Завітневич, Олексій Жмеренецький, Святослав Юраш, Олена Хоменко, від партії "За майбутнє" Юрій Гузь та Микола Люшняк від групи "Довіра".

Відзначимо, що мова йде про плівки, на яких чути голос, схожий на голос Медведчука. Раніше політик навіть підтвердив розмову з експомічником президента РФ Владиславом Сурковим.

А нещодавно журналісти оприлюднили нові записи переговорів Медведчука.

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