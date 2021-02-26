"Это было в конце 2014 года": Медведчук прокомментировал "разговор с Сурковым"

Политик рассказал, кто ему разрешил заниматься обменом пленными и поставками электроэнергии из России

Народный депутат Виктор Медведчук прокомментировал появление в СМИ записи телефонного разговора, где слышны его голос и экс-помощника президента РФ Владислава Суркова. При этом политик не отрицает возможность обсуждения самих тем, которые там прозвучали, но не подтверждает подлинность этой записи.

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Об этом он рассказал в комментарии BBC Украина.

Он отметил, что голос человека на записи действительно похож на его голос и даже подтвердил, что в 2014 году по поручению и с согласия тогдашнего президента Петра Порошенко вел переговоры с российскими властями на темы, которые прозвучали на записи.

"Был ли (конкретно) такой разговор, я не помню, я утверждать не могу. Но темы, которые там звучат, – конечно, я их знаю. Темы по электроэнергии, по обмену (пленными. – Ред.) – да, это было, и это было как раз в конце 2014 года", – сказал Медведчук.

Политик рассказал о переговорах с Сурковым по поставкам электроэнергии из России в Украину.

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"Он (Порошенко. – Ред.) меня просил, мы (Медведчук и Сурков. – Ред.) вели переговоры, и на 2015 год были заключены контракты по поставкам. Российская компания" Интер РАО" и "Укринтерэнерго" подписали контракт на экспорт электроэнергии из России в Украину, а также стороны договорились об обеспечении надежного и бесперебойного энергоснабжения Крыма", – сказал он и добавил, что в этом нет ничего удивительного.

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Также он прокомментировал слова Суркова о том, что якобы ему предлагали возглавить в Украине МВД. Он ответил, мог ли это предлагать Порошенко.

"Я этого не исключаю. Может, это было в шутку", – резюмировал Медведчук.

Как сообщали новости "Сегодня", также на этой записи идет речь о том, как Медведчук организовывал торговлю углем в ОРДЛО в 2014 году.

Тем временем в СБУ заявили, что проверяют эту запись, проводят экспертизы и уже приобщили к уголовному производству относительно финансирования терроризма.

Видео: Цензор

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