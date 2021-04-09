Путин отказался от переговоров с Зеленским – ОПУ

Киев предложил всем участникам "Нормандской четверки" срочные переговоры из-за обострения на Донбассе

Президент России Владимир Путин отказался от предложения Киева провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом рассказал в интервью LB.ua замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

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Он подтвердил, что Киев сейчас планирует трехсторонний разговор с участием Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Сейчас продолжается согласование графиков лидеров государств.

При этом замглавы ОПУ сообщил, что Киев предлагал Кремлю разговор с Путиным.

"Только произошло обострение на фронте, мы сразу попросили переговоры со всеми тремя представителями "Нормандской четверки". Кремль отказался. Сейчас, повторюсь, планируется разговор с лидерами Германии и Франции", – заявил Жовква.

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Как сообщали новости "Сегодня", 30 марта Путин, Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели трехсторонние переговоры, затронув и тему Украины. При этом Франция и Германия выступили в поддержку урегулирования на Донбассе.

Видео: Сегодня

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А уже 2 апреля президент Владимир Зеленский поговорил с американским лидером Джо Байденом. Президент США заверил, что поддержит нашу страну в противостоянии с Россией.

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