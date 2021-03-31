Путин, Меркель и Макрон обсудили Донбасс без Зеленского: все подробности переговоров

В Украине говорят, что Россия таким образом пытается нас вытеснить из международных переговоров

Лидеры Франции, Германии и России провели переговоры в формате видеоконференции. Участники "Нормандской четверки" обсуждали среди прочего и ситуацию на Донбассе, вот только без украинского президента Владимира Зеленского. "Сегодня" подвели итоги "ненормандского" разговора об Украине.

Видео: Сегодня

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Путин цинично обвиняет Украину

В Кремле продолжили гнуть свою линию – выполнение Минских договоренностей строго по пунктам, как прописано в документе (сначала выборы под дулами автоматов, а потом выход РФ с Донбасса – такой вариант не устраивает Киев). Кроме того, российский президент Владимир Путин настаивает на прямых переговорах Киева с боевиками, а РФ пытается выставить не участником конфликта, а посредником.

/ Фото: AFP

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А после недавнего дерзкого убийства боевиками украинских военных на Донбассе хозяин Кремля цинично обвинил Украину в эскалации ситуации на фронте – якобы это Киев отказывается от перемирия.

Франция и Германия требуют от России прекратить стрелять

Канцлер Германии Ангела Меркель совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном призвали Путина к проведению переговоров в "нормандском формате" относительно реализации Минских договоренностей.

Отметим, что ранее в Москве неоднократно заявляли, что сейчас якобы нет предпосылок для "нормандии".

Реклама / Фото: AFP

В свою очередь у Макрона уточнили, что во время переговоров была подчеркнута необходимость того, чтобы Россия взяла на себя твердое обязательство по стабилизации режима прекращения огня на Донбассе и выработке путей выхода из кризиса в соответствии с Минскими договоренностям.

А почему переговоры об Украине были без Украины?

Известный украинский политолог Владимир Фесенко считает, что организация только трехсторонних переговоров, без Украины, – это еще одна провокация Кремля, нацеленная и на разрушение "нормандского формата", и на то, чтобы принудить Украину к прямым переговорам с боевиками, вытеснив Киев из международных форматов переговоров по Донбассу.

"Официальный Киев должен очень жестко отреагировать на такого рода провокации. (…) Должны быть прямые контакты нашего министра иностранных дел с коллегами в Париже и Берлине с резко критичной оценкой московских "инициатив" и принципиальной позицией о недопустимости переговоров по Украине без участия Украины. Такие же сигналы должны быть и со стороны Офиса президента", – написал он в Facebook.

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Обсуждали не только Донбасс

Отметим, что на переговорах Путин, Меркель и Макрон, помимо Украины, обсуждали перспективы регистрации российской вакцины от ковида и ее поставки в страны ЕС. Относительно ситуации в Беларуси Германия и Франция выступили за диалог и новые честные выборы.

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