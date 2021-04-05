Без посторонних ушей: СМИ узнали дату разговоры Зеленского с Меркель и Макроном

Лидеры трех стран должны были обсудить обострение на Донбассе еще на прошлой неделе

Украина, Франция и Германия готовят трехсторонние переговоры лидеров стран – президентов Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона и канцлера Ангелы Меркель.

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Об этом сообщает украинское издание ZN.ua, ссылаясь на собственные источники в дипломатических кругах.

Главной темой беседы лидеров должна стать эскалация ситуации на Донбассе и дальнейшая координация Киева, Парижа и Берлина.

Изначально переговоры должны были пройти после видеоконференции Меркель, Макрона с президентом России Владимиром Путиным.

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После того, как не удалось согласовать время разговора, предполагается, что он состоится до конца этой недели.

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Информацию о подготовке трехсторонних переговоров подтвердил и другой источник. По его словам, "пока нет никакой ясности о его дате и времени", но эскалация на фронте "увеличивает шансы того, что он состоится на этой неделе".

Напомним, на прошлой Макрон, Меркель и Путин провели переговоры в формате видеоконференции, обсудив ситуацию на Донбассе, обращение с российским оппозиционером Алексеем Навальным и вероятность регистрации в ЕС российской вакцины от коронавируса "Спутник V". У Зеленского на это отреагировали достаточно сдержанно.

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