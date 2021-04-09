Путін відмовився від переговорів із Зеленським – ОПУ

Київ запропонував всім учасникам "Нормандської четвірки" термінові переговори через загострення на Донбасі

Президент Росії Володимир Путін відмовився від пропозиції Києва провести переговори з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це розповів в інтерв'ю LB.ua заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

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Він підтвердив, що Київ зараз планує тристоронню розмову за участі Зеленського, президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель. Зараз триває узгодження графіків лідерів держав.

При цьому заступник голови ОПУ повідомив, що Київ пропонував Кремлю розмову з Путіним.

"Тільки відбулося загострення на фронті, ми відразу попросили переговори з усіма трьома представниками "Нормандської четвірки". Кремль відмовився. Зараз, повторюся, планується розмова з лідерами Німеччини та Франції", – заявив Жовква.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 30 березня Путін, Меркель і президент Франції Еммануель Макрон провели тристоронні переговори, торкнувшись й теми України. При цьому Франція та Німеччина виступили на підтримку врегулювання на Донбасі.

Відео: Сьогодні

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А вже 2 квітня президент Володимир Зеленський поговорив з американським лідером Джо Байденом. Президент США запевнив, що підтримає нашу країну в протистоянні з Росією.

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