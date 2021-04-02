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Зеленский и Байден впервые поговорили по телефону: разговор шел более получаса

2 апреля, 17:57

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Байден душой и сердцем очень верит в Украину

Президент Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден провели свой первый телефонный разговор в пятницу, 2 апреля.

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Об этом со ссылкой источник в окружении главы украинского государства сообщает УП.

По словам источника, разговор недавно закончился. Стороны говорили в первую очередь о ситуации на Донбассе.

Как сообщает издание Politico, разговор прошел на фоне информации о наращивании численности российских войск возле украинской границы, что встревожило официальных лиц США и Украины.

По словам одного из очевидцев, лидеры разговаривали от 30 до 40 минут, и Байден подтвердил свою преданность Украине и сказал, что душой и сердцем он очень верит в нашу страну.

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Разговор последовал как минимум за тремя телефонными разговорами на высшем уровне между США и Украиной на этой неделе, между госсекретарем Энтони Блинкеном, председателем комитета начальников штабов генералом Марком Милли, министром обороны Ллойдом Остином и их украинскими коллегами.

Как пишет Politico, власти Украины призывали к переговорам Зеленского и Байдена в течение нескольких недель, в том числе во время недавнего разговора между руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Тогда, напомним, в администрации Байдена заявили, что рассчитывают на активизацию стратегического партнерства с Украиной и поддерживают борьбу с коррупцией и реализацию реформ, которые бы обеспечили безопасность и процветание народу Украины.

А во время разговора министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с главой американской дипломатии Энтони Блинкеном речь шла о Крыме, Донбассе и агрессии России.

Видео: Сегодня

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переговоры Владимир Зеленский агрессия агрессия России агрессия в отношении Украины Джо Байден

Источник: Сегодня

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