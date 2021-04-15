Пришло время для ПДЧ в НАТО: Зеленский созвонился с президентом Грузии

Украина и Грузия уже давно стучатся в двери Альянса, но до сих пор не получили даже ПДЧ

После сегодняшнего разговора с президентом Финляндии, глава украинского государства провел телефонный разговор с грузинским лидером Саломе Зурабишвили. Они обсудили агрессию России и вступление в НАТО, поскольку Грузия тоже стучится в Альянс.

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Об этом сообщает ОПУ.

Первым делом Зеленский рассказал президенту Грузии о ситуации на Донбассе, в частности о нарушении Россией режима прекращения огня и погибших украинских воинах. Собеседники обменялись мнениями по актуальной ситуации безопасности в Черноморском регионе, в частности в контексте временной оккупации Крыма.

В свою очередь Зурабишвили подчеркнула, что Украина и Грузия имеют историческое понимание и поддерживают друг друга в вопросе мира (Россия в 2008 году напала на эту страну).

Президенты также обсудили практические шаги Украины и Грузии в контексте вступления в НАТО.

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"Пришло время конкретных предложений для Украины и Грузии на получение ПДЧ в НАТО и плана вступления в Европейский Союз. Консолидация усилий и солидарность сверхважные сегодня", – сказал Зеленский.

Напоследок президент Украины пригласил Зурабишвили в Киев на саммит Крымской платформы, который состоится в августе.

Напомним, ранее экс-премьер-министр Арсений Яценюк говорил, что Украине нужно брать пример с Грузии в вопросе ПДЧ.

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